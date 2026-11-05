W Noyabrsku, w autonomicznym okręgu Jamalo-Nienieckim w Rosji, od kilku miesięcy nie udaje się przywrócić normalnego zaopatrzenia w wodę po awarii na głównej magistrali wodociągowej.

Ekspertyza przeprowadzona przez Roszchiznadzor wykazała w wodzie nadmierną zawartość substancji chemicznych oraz obecność bakterii z grupy coli, co może świadczyć o zanieczyszczeniu fekalnym.

Problem dotknął budynki mieszkalne i placówki w większej części miasta, w szczególności przedszkola. Urząd ostrzegł, że taka woda może powodować infekcje jelitowe i inne niebezpieczne choroby.

Problemy zaczęły się w sierpniu po awarii wodociągu. Mieszkańcy skarżyli się na brązową wodę i regularne przerwy w dostawach. W październiku gubernator regionu Dmitrij Artuchow uznał tę sytuację za chaos komunalny i zażądał znalezienia osób odpowiedzialnych. Jednocześnie nadal nie podano dokładnych terminów przywrócenia dostaw wody.

Mieszkaniec Buriacji Artur Cybikov, który nazywa siebie szamanem, ogłosił zamiar złożenia w ofierze 60 wielbłądów, aby doprowadzić do zwycięstwa Rosji w tak zwanej „operacji specjalnej”.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Rosja powinna przygotować się na wprowadzenie „piekielnych sankcji” ze strony USA po wyborach uzupełniających do Kongresu, w których republikanie mogą ponieść porażkę. Jego zdaniem Demokraci zwiększają presję na prezydenta Donalda Trumpa do tego stopnia, że mogą nawet zagrozić mu impeachmentem.

Rosyjskie dane statystyczne stały się niedostępne po potężnym cyberataku na Rosstat. Strona internetowa urzędu nie działa już od kilku dni, a rosyjskie firmy skarżą się na niemożność złożenia obowiązkowej sprawozdawczości.

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