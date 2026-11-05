Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia na specjalnej sesji panelowej w ramach 30. szczytu iberoamerykańskiego stwierdził, że Rosja jest w stanie zaprzestać działań wojennych, jeśli dyktator Władimir Putin wyrazi taką wolę.

Głowa państwa podała przykład udanej operacji humanitarnej w Oleszkach, koordynowanej wspólnie z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych, podczas której tymczasowo wstrzymano ostrzał.

Podobne decyzje, według Zełenskiego, decydują o powrocie uwięzionych i deportowanych ukraińskich dzieci. Prezydent podkreślił zagrożenie związane z wcielaniem do rosyjskiej armii deportowanych dzieci, które osiągnęły pełnoletność, i wezwał społeczność międzynarodową do publicznego reagowania na te zbrodnie.

Źródło: Kancelaria Prezydenta Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Madrycie z przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą podkreślił konieczność udziału przedstawicieli Europy w negocjacjach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy gospodarczej Ukrainy.

5 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z premierem Andory Xavierem Espotem Samorą ewentualną pomoc w sprowadzeniu z powrotem ukraińskich dzieci porwanych przez Rosję. Według głowy państwa Ukrainie udało się już sprowadzić z powrotem 2790 dzieci spośród ponad 20 tysięcy, które zostały nielegalnie wywiezione przez Rosję.

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