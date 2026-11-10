Uczestnicy spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G7 w Paryżu podzielają stanowisko dotyczące konieczności bezpośredniego spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem po osiągnięciu rozejmu.

„Wszyscy są zgodni co do tego, że najważniejsze jest zapewnienie – oczywiście po deeskalacji i osiągnięciu rozejmu – spotkania na szczeblu prezydentów Zełenskiego i Putina” – poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga.

Szef MSZ podkreślił również znaczenie skoordynowanej roli Europy w procesie pokojowym, zwłaszcza w kwestiach sankcji wobec Rosji oraz losu zamrożonych rosyjskich aktywów.

Źródło: agencja „Ukrinform”.

W Biurze Prezydenta Ukrainy zaprzeczono informacji agencji Bloomberg, jakoby Donald Trump rzekomo zaproponował Wołodymyrowi Zełenskiemu wyjazd do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Doradca prezydenta ds. komunikacji Dmytro Lytwyn uznał tę informację za nieprawdziwą. Bloomberg pisał wcześniej, że taka propozycja padła podczas spotkania Trumpa i Zełenskiego w Nowym Jorku 22 września.

24 września na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ zapytano Wołodymyra Zełenskiego o ewentualną wizytę w Moskwie. Prezydent odpowiedział krótko: „Na rakiecie”, a moment ten został uchwycony na filmie.

Czytaj nas na