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Wiadomości Świat

G7 poparła pomysł Zełenskiego dotyczący osobistego spotkania z Putinem – Sibiga

UA NEWS 10 listopada 2026 21:56
G7 poparła pomysł Zełenskiego dotyczący osobistego spotkania z Putinem – Sibiga

Uczestnicy spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G7 w Paryżu podzielają stanowisko dotyczące konieczności bezpośredniego spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem po osiągnięciu rozejmu. 

„Wszyscy są zgodni co do tego, że najważniejsze jest zapewnienie – oczywiście po deeskalacji i osiągnięciu rozejmu – spotkania na szczeblu prezydentów Zełenskiego i Putina” – poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga. 

Szef MSZ podkreślił również znaczenie skoordynowanej roli Europy w procesie pokojowym, zwłaszcza w kwestiach sankcji wobec Rosji oraz losu zamrożonych rosyjskich aktywów.

Źródło: agencja „Ukrinform”.

W Biurze Prezydenta Ukrainy zaprzeczono informacji agencji Bloomberg, jakoby Donald Trump rzekomo zaproponował Wołodymyrowi Zełenskiemu wyjazd do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Doradca prezydenta ds. komunikacji Dmytro Lytwyn uznał tę informację za nieprawdziwą. Bloomberg pisał wcześniej, że taka propozycja padła podczas spotkania Trumpa i Zełenskiego w Nowym Jorku 22 września.

24 września na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ zapytano Wołodymyra Zełenskiego o ewentualną wizytę w Moskwie. Prezydent odpowiedział krótko: „Na rakiecie”, a moment ten został uchwycony na filmie.

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