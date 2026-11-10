Premier Polski Tusk ujawnił, w jaki sposób strzelec z Krakowa uzyskał pozwolenie na broń

Mężczyzna, który dokonał strzelaniny w Krakowie, niecały rok temu pomyślnie przeszedł badanie psychologiczne podczas ubiegania się o pozwolenie na broń i posiadał ją całkowicie legalnie.

„To pierwszy taki przypadek, zróbmy wszystko, aby był ostatnim” – oświadczył premier Polski Donald Tusk. Szef polskiego rządu podkreślił, że utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pozostaje priorytetowym zadaniem dla władz, a tego typu incydenty z użyciem broni nie są typowe dla kraju.

Źródło: Clash Report.

W Polsce zmarł napastnik, który otworzył ogień w centrum Krakowa.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie obowiązywała żałoba narodowa.

Podczas operacji zatrzymania mężczyzny zamieszanego w śmiertelną strzelaninę w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Moment zatrzymania został uchwycony na nagraniu wideo, które rozpowszechniły polskie media.

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