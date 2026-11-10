Премьер-министр Польши Туск рассказал, как краковский стрелок получил разрешение на оружие

Мужчина, устроивший стрельбу в Кракове, менее года назад успешно прошел психологическую проверку при оформлении разрешения на оружие и владел им совершенно легально.

«Это первый подобный случай, давайте сделаем все, чтобы он стал последним», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Глава польского правительства подчеркнул, что поддержание высокого уровня безопасности остается приоритетной задачей для властей, а подобные вооруженные инциденты не являются типичными для страны.

Источник: Clash Report.

В Польше скончался нападавший, устроивший стрельбу в центре Кракова.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

Во время операции по задержанию мужчины, причастного к смертельной стрельбе в польском Кракове, ранения получили двое полицейских. Момент задержания попал на видео, которое распространили польские СМИ.

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