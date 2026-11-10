В «Большой семерке» поддержали идею Зеленского о личной встрече с Путиным — Сибига

Участники встречи глав МИД стран «Большой семерки» в Париже разделяют позицию о необходимости прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным после достижения перемирия.

«Все разделяют мнение, что самое важное — это обеспечить, конечно, после деэскалации и достижения перемирия, встречу на уровне президентов Зеленского и Путина», — сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД также подчеркнул важность согласованной роли Европы в мирном процессе, в частности в вопросах санкций против РФ и судьбы замороженных российских активов.

Источник: издание «Укринформ».

В Офисе президента Украины опровергли информацию Bloomberg о том, что Дональд Трамп якобы предложил Владимиру Зеленскому поехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин назвал это сообщение ложным. Bloomberg ранее писал, что такое предложение прозвучало во время встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке 22 сентября.

24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН Владимира Зеленского спросили о возможном визите в Москву. Президент кратко ответил: «На ракете», и этот момент попал на видео.

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