Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев кратко пообщались перед началом торжественного приема в честь саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Беседа состоялась в здании Shenzhen International Communication Center в китайском городе Шэньчжэнь, где проходит официальный прием для участников форума. Рядом с Рубио и Дмитриевым во время беседы также находился заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Содержание их разговора не разглашается.

Ранее на торжественное мероприятие прибыли президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, которые также обменялись краткими приветствиями.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября 2026 года. В состав объединения входят 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе США, Китай и РФ.

Источник: «Главком».

Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, Китай, на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самолет Ил-96, на котором прилетел глава Российской Федерации — государства-агрессора, — приземлился в международном аэропорту Баоань вскоре после двух часов ночи в среду.

На саммите в Китае 18 ноября глава Кремля заявил, что европейские страны не смогли приспособиться к потере доступа к российскому рынку и дешёвым энергоносителям. По его мнению, это приводит к ослаблению позиций Европы и сокращению её экономического потенциала.

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