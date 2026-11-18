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Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник президента рф Кирило Дмитрієв коротко поспілкувалися перед початком урочистого прийому на честь саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Розмова відбулася в будівлі Shenzhen International Communication Center у китайському місті Шеньчжень, де проходить офіційний прийом для учасників форуму. Поруч із Рубіо та Дмитрієвим під час бесіди також перебував заступник голови уряду рф Дмитро Чернишенко. Зміст їхньої розмови не розголошується.

Раніше на урочистий захід прибули президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін, які також обмінялися коротким привітанням.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва триває в Шеньчжені 18–19 листопада 2026 року. До складу об’єднання входить 21 економіка Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема США, Китай та рф.

Джерело: «Главком».

Володимир Путін прибув до Шеньчженя, Китай, на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Літак Іл-96, яким прилетів глава Російської Федерації — держави-агресора, — приземлився в міжнародному аеропорту Баоань невдовзі після другої години ночі в середу.

На саміті в Китаї 18 листопада глава Кремля заявив, що європейські країни не змогли пристосуватися до втрати доступу до російського ринку та дешевих енергоносіїв. На його думку, це призводить до послаблення позицій Європи та скорочення її економічного потенціалу.

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