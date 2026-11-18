Sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz specjalny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej Kirill Dmitriev zamienili kilka słów przed rozpoczęciem uroczystego przyjęcia zorganizowanego z okazji szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

Rozmowa odbyła się w budynku Shenzhen International Communication Center w chińskim mieście Shenzhen, gdzie odbywa się oficjalne przyjęcie dla uczestników forum. Obok Rubio i Dmitriewa podczas rozmowy przebywał również wicepremier Rosji Dmitrij Czernyszenko. Treść ich rozmowy nie została ujawniona.

Wcześniej na uroczystą imprezę przybyli prezydent USA Donald Trump oraz rosyjski dyktator Władimir Putin, którzy również wymienili krótkie pozdrowienia.

Szczyt Azjatycko-Pacyficznego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) odbywa się w Shenzhen w dniach 18–19 listopada 2026 roku. W skład stowarzyszenia wchodzi 21 gospodarek regionu Azji i Pacyfiku, w tym Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja.

Źródło: „Glavkom”.

Władimir Putin przybył do Shenzhen w Chinach na szczyt Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC). Samolot Ił-96, którym przyleciał przywódca Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – wylądował na międzynarodowym lotnisku Bao’an wkrótce po drugiej w nocy w środę.

Podczas szczytu w Chinach 18 listopada przywódca Kremla stwierdził, że kraje europejskie nie zdołały dostosować się do utraty dostępu do rosyjskiego rynku i tanich surowców energetycznych. Jego zdaniem prowadzi to do osłabienia pozycji Europy i zmniejszenia jej potencjału gospodarczego.

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