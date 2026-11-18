Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy, który przewiduje kary za rozpowszechnianie materiałów rzekomo dyskredytujących „tradycyjne rosyjskie wartości duchowe i moralne” lub propagujących ich zaprzeczanie.

Zgodnie z projektem ustawy za pierwsze wykroczenie obywatelom grozi grzywna w wysokości od 61 do 121 dolarów, urzędnikom – od 607 do 1214 dolarów, a organizacjom – od 6070 do 8498 dolarów.

W przypadku ponownego naruszenia kwoty grzywien będą rosły. Dla obywateli wyniosą one od 607 do 1821 dolarów, dla urzędników – od 3642 do 4856 dolarów, a dla organizacji – od 12 140 do 36 420 dolarów.

Projekt ustawy przewiduje odrębne sankcje za nieusunięcie materiałów, które zdaniem rosyjskich władz „dyskredytują” tradycyjne wartości lub propagują ich zaprzeczanie.

Obecnie serwisy streamingowe i sieci społecznościowe są zobowiązane do usuwania takich materiałów w ciągu 24 godzin od otrzymania odpowiedniego wezwania od Roskomnadzoru.

Za nieprzestrzeganie tego wymogu obywatelom grozi grzywna w wysokości od 121 do 243 dolarów, urzędnikom – od 1214 do 2428 dolarów, a organizacjom – od 8498 do 12 140 dolarów.

W przypadku ponownego naruszenia przewidziane są znacznie wyższe kwoty: od 1821 do 3642 dolarów dla obywateli, od 7284 do 9712 dolarów dla urzędników oraz od 18 210 do 60 700 dolarów dla organizacji.

W ten sposób maksymalna grzywna za ponowne nieusunięcie materiałów może wynieść około 60,7 tys. dolarów.

Komisja Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej ds. Prawa Karnego i Administracyjnego zaleciła przyjęcie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o karach za rozpowszechnianie materiałów, które rzekomo „dyskredytują tradycyjne rosyjskie wartości duchowe i moralne”.

Administracja Putina przygotowuje projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym i edukacji obywatelskiej.

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