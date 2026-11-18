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Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає штрафи за поширення матеріалів, що нібито дискредитують «традиційні російські духовно-моральні цінності» або пропагують їх заперечення.

Згідно із законопроєктом, за перше порушення громадянам загрожує штраф від $61 до $121, посадовцям — від $607 до $1214, а організаціям — від $6070 до $8498.

У разі повторного порушення суми штрафів зростатимуть. Для громадян вони становитимуть від $607 до $1821, для посадовців — від $3642 до $4856, а для організацій — від $12 140 до $36 420.

Окремі санкції законопроєкт передбачає за невидалення матеріалів, які, на думку російської влади, «дискредитують» традиційні цінності або пропагують їх заперечення.

Наразі онлайн-кінотеатри та соціальні мережі зобов'язані видаляти такі матеріали протягом доби після отримання відповідної вимоги від Роскомнагляду.

За невиконання цієї вимоги громадянам загрожуватиме штраф від $121 до $243, посадовцям — від $1214 до $2428, організаціям — від $8498 до $12 140.

За повторне порушення передбачені значно вищі суми: від $1821 до $3642 для громадян, від $7284 до $9712 для посадовців і від $18 210 до $60 700 для організацій.

Таким чином, максимальний штраф за повторне невидалення матеріалів може сягнути приблизно $60,7 тисячі.

Комітет Державної думи РФ з кримінального та адміністративного законодавства рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт про штрафи за поширення матеріалів, які нібито «дискредитують традиційні російські духовно-моральні цінності».

Адміністрація Путіна готує законопроєкт про патріотичне виховання та громадянську просвіту.

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