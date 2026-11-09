У Росії готують мільйонні штрафи за критику традиційних цінностей

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Комітет Державної думи РФ з кримінального та адміністративного законодавства рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт про штрафи за поширення матеріалів, які нібито «дискредитують традиційні російські духовно-моральні цінності».

Обмеження стосуватимуться власників соціальних мереж та аудіовізуальних платформ. За поширення такого контенту громадянам загрожуватимуть штрафи від 5 до 10 тисяч рублів, посадовцям — від 50 до 100 тисяч, а організаціям — від 500 до 700 тисяч рублів. У разі повторного порушення суми зростуть до 50–150 тисяч, 300–400 тисяч і 1–3 мільйонів рублів відповідно.

Окремо законопроєкт передбачає покарання за відмову видаляти матеріали, які нібито «дискредитують» традиційні цінності або пропагують їх заперечення. Наразі онлайн-кінотеатри та соціальні мережі зобов'язані видаляти такий контент протягом доби після отримання відповідної вимоги від Роскомнагляду.

За невиконання цієї вимоги громадян пропонують штрафувати на 10–20 тисяч рублів, посадових осіб — на 100–200 тисяч, а організації — на 700 тисяч – 1 мільйон рублів. За повторне порушення штрафи становитимуть 150–300 тисяч, 600–800 тисяч і 1,5–5 мільйонів рублів відповідно.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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