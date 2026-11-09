俄罗斯联邦国家杜马刑事和行政立法委员会建议在一读中通过一项法案，对传播所谓“有损俄罗斯传统精神与道德价值观”的材料处以罚款。

该限制将适用于社交媒体和视听平台的所有者。 公民若传播此类内容，将面临5,000至10,000卢布的罚款；公职人员将面临50,000至100,000卢布的罚款；机构则将面临500,000至700,000卢布的罚款。 若再次违规，罚款金额将分别提高至5万至1.5万、30万至40万以及100万至300万卢布。

此外，该法案还规定，对于拒绝删除那些据称“诋毁”传统价值观或鼓吹否定传统价值观的内容，将予以处罚。 目前，在线影院和社交媒体平台必须在收到俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）的相关要求后24小时内删除此类内容。

对于未履行此要求的个人，拟处以1万至2万卢布罚款；对公职人员处以10万至20万卢布罚款；对组织处以70万至100万卢布罚款。 若再次违规，罚款金额将分别提高至15万至30万、60万至80万以及150万至500万卢布。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

俄罗斯拟对不执行动员决定的公民处以罚款。

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