Komisja Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej ds. Prawa Karnego i Administracyjnego zaleciła przyjęcie w pierwszym czytaniu projektu ustawy dotyczącej kar za rozpowszechnianie materiałów, które rzekomo „dyskredytują tradycyjne rosyjskie wartości duchowe i moralne”.

Ograniczenia będą dotyczyły właścicieli serwisów społecznościowych i platform audiowizualnych. Za rozpowszechnianie takich treści obywatelom grożą grzywny w wysokości od 5 do 10 tysięcy rubli, urzędnikom – od 50 do 100 tysięcy, a organizacjom – od 500 do 700 tysięcy rubli. W przypadku ponownego naruszenia kwoty wzrosną odpowiednio do 50–150 tysięcy, 300–400 tysięcy oraz 1–3 milionów rubli.

Osobno projekt ustawy przewiduje kary za odmowę usunięcia materiałów, które rzekomo „dyskredytują” tradycyjne wartości lub propagują ich odrzucenie. Obecnie serwisy streamingowe i sieci społecznościowe są zobowiązane do usuwania takich treści w ciągu doby od otrzymania odpowiedniego wezwania od Roskomnadzoru.

Za nieprzestrzeganie tego wymogu proponuje się nakładanie grzywien w wysokości 10–20 tysięcy rubli na obywateli, 100–200 tysięcy na osoby sprawujące funkcje publiczne oraz 700 tysięcy – 1 milion rubli na organizacje. W przypadku ponownego naruszenia grzywny wyniosą odpowiednio 150–300 tysięcy, 600–800 tysięcy oraz 1,5–5 milionów rubli.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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