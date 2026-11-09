Комитет Государственной Думы РФ по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за распространение материалов, якобы «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Ограничения коснутся владельцев социальных сетей и аудиовизуальных платформ. За распространение такого контента гражданам грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч, а организациям — от 500 до 700 тысяч рублей. В случае повторного нарушения суммы увеличатся до 50–150 тысяч, 300–400 тысяч и 1–3 миллионов рублей соответственно.

Отдельно законопроект предусматривает наказание за отказ удалять материалы, которые якобы «дискредитируют» традиционные ценности или пропагандируют их отрицание. В настоящее время онлайн-кинотеатры и социальные сети обязаны удалять такой контент в течение суток после получения соответствующего требования от Роскомнадзора.

За невыполнение этого требования граждан предлагают штрафовать на 10–20 тысяч рублей, должностных лиц — на 100–200 тысяч, а организации — на 700 тысяч – 1 миллион рублей. За повторное нарушение штрафы составят 150–300 тысяч, 600–800 тысяч и 1,5–5 миллионов рублей соответственно.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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