По данным Mongabay, лесные пожары в США в этом году выжгли более 14 062 квадратных миль. Новые исследования свидетельствуют, что после таких пожаров вода может оставаться загрязненной до 15 лет. Это создает риски для ручьев и рек, из которых городские и сельские общины получают питьевую воду.

Последствия для водозаборов

После пожара в водосборном бассейне дожди смывают пепел и органические вещества в ручьи, питающие водоочистные станции городов и поселков. Чтобы вода с осадком не попала в систему, коммунальные службы могут прекращать забор воды. Тогда им приходится переходить на другой источник водоснабжения, если он доступен.

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Длительное загрязнение

Последствия пожаров для водных ресурсов могут быть менее заметными, чем обугленные деревья и выжженная растительность. В то же время они влияют на работу систем водоочистки, которым необходимо не допускать поступления воды с большим количеством осадка. Обеспокоенность усиливается тем, что изменение климата связано с увеличением количества и масштабов лесных пожаров в США.

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