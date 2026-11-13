Według Mongabay, pożary lasów w USA spaliły w tym roku ponad 14 062 mile kwadratowe. Nowe badania wskazują, że po takich pożarach woda może pozostawać zanieczyszczona nawet przez 15 lat. Stwarza to zagrożenia dla strumieni i rzek, z których społeczności miejskie i wiejskie czerpią wodę pitną.

Konsekwencje dla ujęć wody

Po pożarze w zlewni opady zmywają popiół i materię organiczną do strumieni zasilających stacje uzdatniania wody w miastach i miasteczkach. Aby woda z osadami nie dostała się do systemu, służby komunalne mogą wstrzymywać pobór wody. Wówczas muszą przejść na inne źródło zaopatrzenia w wodę, jeśli jest ono dostępne.

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Długotrwałe zanieczyszczenie

Skutki pożarów dla zasobów wodnych mogą być mniej widoczne niż zwęglone drzewa i spalona roślinność. Jednocześnie wpływają one na działanie systemów uzdatniania wody, które muszą zapobiegać dopływowi wody z dużą ilością osadów. Obawy potęguje fakt, że zmiana klimatu wiąże się ze wzrostem liczby i skali pożarów lasów w USA.

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