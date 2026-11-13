Microsoft извинилась за масштабный сбой в работе Outlook, Teams и других продуктов Microsoft 365, который затронул пользователей более чем в 70 странах. К пятнице компания сообщила о постепенном восстановлении сервисов после почти 24 часов перебоев. Об этом сообщает BBC News.

В Microsoft заявили, что проблемы возникли из-за технической неполадки, вызванной во время обновления сетевых мощностей. Компания подчеркнула, что инцидент не был связан с кибератакой или агентами искусственного интеллекта. По ее данным, восстановление проводилось постепенно из-за масштаба сбоя и необходимости обеспечить стабильность работы систем.

Сбои в учреждениях и бизнесе

Пользователи начали сообщать о трудностях с доступом к продуктам Microsoft 365 в четверг. В пятницу перебои затронули, в частности, правительство Японии, Верховный суд Филиппин, австралийскую разведывательную службу, больницы, суды и железнодорожные системы в Северной Америке.

В Великобритании проблемы возникли в части подразделений Национальной службы здравоохранения, школах и полиции. Министр по кибербезопасности Лиз Ллойд заявила, что влияние на критически важные службы, в том числе звонки по номеру 999, было ограниченным, а транспортная сеть работала без перебоев.

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В Канаде национальная железнодорожная сеть предупредила, что пассажиры могут не получать электронные обновления о поездках. В США сотрудники Палаты представителей сообщили Politico, что из-за недоступности Outlook был задержан целый день законодательной работы.

Восстановление сервисов

Microsoft впервые признала проблемы с доступом к почтовым ящикам Exchange Online в Америке в 17:54 по Гринвичу в четверг, а позднее предупредила о возможном глобальном влиянии на Microsoft 365. В пятницу компания сообщила о более широких улучшениях в Северной Америке, устойчивых улучшениях на большей части Европы и обнадеживающих сигналах в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы глубоко сожалеем о перебоях, которые этот инцидент вызвал у наших клиентов и партнеров», — заявил представитель Microsoft. Компания пообещала опубликовать полный отчет после завершения внутренней проверки.

Эксперты, опрошенные BBC News, отметили, что инцидент продемонстрировал зависимость бизнеса и критически важных служб от небольшого числа крупных технологических поставщиков.

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