微软就影响70多个国家用户的Outlook、Teams及其他Microsoft 365产品的大规模故障致歉。截至周五，该公司表示，在近24小时的服务中断后，相关服务正逐步恢复。据BBC新闻报道。

微软表示，问题源于网络容量升级期间引发的技术故障。该公司强调，该事件与网络攻击或人工智能代理无关。微软称，鉴于故障规模以及确保系统稳定运行的需要，服务恢复工作是逐步进行的。

机构和企业受到干扰

用户从周四开始报告访问Microsoft 365产品遇到困难。周五，故障尤其影响了日本政府、菲律宾最高法院、澳大利亚情报机构、医院、法院以及北美的铁路系统。

在英国，国民医疗服务体系的部分部门、学校和警方出现了问题。网络安全部长莉兹·劳埃德表示，对包括999报警电话在内的关键服务影响有限，交通网络则未受干扰地运行。

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在加拿大，国家铁路网络警告称，乘客可能无法收到电子出行更新。在美国，众议院工作人员告诉Politico，由于Outlook无法使用，整整一天的立法工作被延误。

服务恢复

微软于周四格林尼治时间17时54分首次承认美洲地区访问Exchange Online邮箱出现问题，随后警告称Microsoft 365可能受到全球性影响。周五，该公司表示北美地区出现更广泛的改善，欧洲大部分地区持续改善，亚太地区也出现令人鼓舞的信号。

微软发言人表示：“我们对这一事件给我们的客户和合作伙伴造成的服务中断深表歉意。”该公司承诺在完成内部审查后发布完整报告。

接受BBC新闻采访的专家指出，这一事件表明，企业和关键服务依赖于数量有限的大型科技供应商。

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