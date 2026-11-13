Microsoft przeprosił za rozległą awarię Outlooka, Teams i innych produktów Microsoft 365, która dotknęła użytkowników w ponad 70 krajach. Do piątku firma poinformowała o stopniowym przywracaniu usług po niemal 24 godzinach zakłóceń. Poinformowało o tym BBC News.

Microsoft oświadczył, że problemy powstały wskutek problemu technicznego spowodowanego podczas modernizacji przepustowości sieci. Firma podkreśliła, że incydent nie był związany z cyberatakiem ani agentami sztucznej inteligencji. Według spółki usługi przywracano stopniowo ze względu na skalę awarii i konieczność zapewnienia stabilności systemów.

Zakłócenia w instytucjach i biznesie

Użytkownicy zaczęli zgłaszać trudności z dostępem do produktów Microsoft 365 w czwartek. W piątek zakłócenia dotknęły między innymi rząd Japonii, Sąd Najwyższy Filipin, australijską służbę wywiadowczą, szpitale, sądy oraz systemy kolejowe w Ameryce Północnej.

W Wielkiej Brytanii problemy wystąpiły w części jednostek Narodowej Służby Zdrowia, szkołach i policji. Minister ds. cyberbezpieczeństwa Liz Lloyd oświadczyła, że wpływ na usługi krytyczne, w tym połączenia pod numer 999, był ograniczony, a sieć transportowa działała bez zakłóceń.

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W Kanadzie krajowa sieć kolejowa ostrzegła, że pasażerowie mogą nie otrzymywać elektronicznych aktualizacji dotyczących podróży. W USA pracownicy Izby Reprezentantów powiedzieli Politico, że z powodu niedostępności Outlooka opóźniono cały dzień prac legislacyjnych.

Przywracanie usług

Microsoft po raz pierwszy przyznał, że wystąpiły problemy z dostępem do skrzynek pocztowych Exchange Online w obu Amerykach o 17:54 GMT w czwartek, a później ostrzegł o możliwym globalnym wpływie na Microsoft 365. W piątek firma poinformowała o szerszej poprawie w Ameryce Północnej, stabilnej poprawie w większości Europy oraz obiecujących sygnałach w regionie Azji i Pacyfiku.

„Głęboko żałujemy zakłóceń, jakie ten incydent spowodował dla naszych klientów i partnerów” — powiedział rzecznik Microsoftu. Firma obiecała opublikować pełny raport po zakończeniu wewnętrznej kontroli.

Eksperci, z którymi rozmawiało BBC News, wskazali, że incydent pokazał zależność biznesu i usług o kluczowym znaczeniu od niewielkiej liczby dużych dostawców technologii.

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