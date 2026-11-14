Holandia rozgromiła Grecję 7:0 w Lidze Narodów — Interia Sport

Reprezentacja Holandii pokonała Grecję 7:0 w meczu piątej kolejki Ligi Narodów UEFA, który odbył się 13 listopada na stadionie Johan Cruyff Arena w Amsterdamie. Hat-tricka dla gospodarzy skompletował Tijjani Reijnders.

Jak informuje Interia Sport, Holendrzy strzelili pięć goli jeszcze przed przerwą. Wynik w szóstej minucie otworzył Crysencio Summerville. Reijnders trafił w 12., 18. i 33. minucie, a w 40. minucie piątego gola zdobył Jurrien Timber.

Pięć goli w pierwszej połowie

Donyell Malen zaliczył dwie asysty w pierwszej połowie, podając do Reijndersa i Timbera. Grecka drużyna zakończyła pierwszą połowę przy wyniku 0:5.

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Po przerwie Timber w 59. minucie skompletował dublet. Denzel Dumfries posłał podanie w pole karne, początkowo adresowane do Cody'ego Gakpo, jednak piłkę do bramki skierował obrońca Arsenalu.

Malen ustalił końcowy wynik

W 61. minucie Dumfries ponownie włączył się do ataku i asystował Malenowi, który zdobył siódmego gola dla Holandii. Do końcowego gwizdka wynik się nie zmienił.

Według statystyk meczu Holandia oddała 17 strzałów, z czego 13 celnych. Grecja strzelała dziewięć razy, ale tylko jeden strzał był celny. Posiadanie piłki wyniosło 52% dla gospodarzy i 48% dla gości.

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