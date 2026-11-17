17 listopada w Brukseli, w siedzibie NATO, rozpoczęło się 37. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein”. Spotkanie zwołały Wielka Brytania i Niemcy, które współprzewodniczą pracom grupy.

Ukrainę na posiedzeniu osobiście reprezentuje minister obrony Jewhen Hmara. Dla niego ta podróż do Brukseli była pierwszą zagraniczną wizytą na stanowisku szefa resortu obrony. Oczekuje się również, że do uczestników spotkania w formacie online dołączy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Podczas posiedzenia delegacja ukraińska planuje przedstawić partnerom priorytetowe potrzeby Sił Obronnych, w szczególności dotyczące wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, wyposażenia lotnictwa, dodatkowego finansowania produkcji dronów oraz rozszerzenia wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie obronności. Poprzednie, 36. spotkanie Grupy Kontaktowej w formacie „Ramstein” odbyło się we wrześniu 2026 roku.

Źródło: Interfax-Ukraina.

Podczas posiedzenia w formacie „Ramstein” Ukraina przedstawi partnerom kluczowe potrzeby związane ze wzmocnieniem obrony. W szczególności mowa będzie o myśliwcach przechwytujących do obrony przeciwlotniczej, amunicji dla lotnictwa bojowego oraz dodatkowym finansowaniu.

36. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie Ramstein odbyło się 9 września 2026 roku.

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