Нове засідання Рамштайну запланували на листопад 2026 року

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Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 17 листопада 2026 року. Це буде 37-ме засідання групи, під час якого партнери України обговорюватимуть питання оборонної підтримки.

"У вівторок, 17 листопада 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", – йдеться у повідомленні.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 9 вересня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

У Міноборони назвали дату засідання «Рамштайну».

У Берліні стартувала 34-та зустріч «Рамштайн» щодо підтримки України.

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