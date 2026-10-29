Новое заседание Рамштайна запланировано на ноябрь 2026 года
Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» запланировано на 17 ноября 2026 года. Это будет 37-е заседание группы, в ходе которого партнеры Украины будут обсуждать вопросы оборонной поддержки.
«Во вторник, 17 ноября 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.
36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоялось 9 сентября 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
В Минобороны назвали дату заседания «Рамштайна».
В Берлине стартовала 34-я встреча «Рамштайн» по вопросам поддержки Украины.