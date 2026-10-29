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Новости Украина

Новое заседание Рамштайна запланировано на ноябрь 2026 года

UA NEWS 29 Октября 2026 13:00
Новое заседание Рамштайна запланировано на ноябрь 2026 года

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» запланировано на 17 ноября 2026 года. Это будет 37-е заседание группы, в ходе которого партнеры Украины будут обсуждать вопросы оборонной поддержки.

«Во вторник, 17 ноября 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.

36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоялось 9 сентября 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО. 

В Минобороны назвали дату заседания «Рамштайна».

В Берлине стартовала 34-я встреча «Рамштайн» по вопросам поддержки Украины.

 

 

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