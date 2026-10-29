Kolejne posiedzenie w Ramsteinie zaplanowano na listopad 2026 roku

Kolejne posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” zaplanowano na 17 listopada 2026 roku. Będzie to 37. posiedzenie grupy, podczas którego partnerzy Ukrainy omówią kwestie wsparcia obronnego.

„We wtorek, 17 listopada 2026 r., Wielka Brytania i Niemcy zwołają posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w siedzibie NATO” – czytamy w komunikacie.

36. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” odbyło się 9 września 2026 r.

Poinformowała o tym służba prasowa NATO.

Ministerstwo Obrony podało datę posiedzenia „Ramstein”.

W Berlinie rozpoczęło się 34. spotkanie „Ramstein” poświęcone wsparciu dla Ukrainy.

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