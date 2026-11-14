Нидерланды разгромили Грецию 7:0 в Лиге наций — Interia Sport

Сборная Нидерландов победила Грецию со счётом 7:0 в матче пятого тура Лиги наций УЕФА, который состоялся 13 ноября на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. Хет-трик в составе хозяев оформил Тиджани Рейндерс.

Как сообщает Interia Sport, нидерландцы забили пять мячей ещё до перерыва. Счёт на шестой минуте открыл Крисенсио Саммервилл. Рейндерс отличился на 12-й, 18-й и 33-й минутах, а на 40-й минуте Журриен Тимбер забил пятый гол.

Пять голов в первом тайме

Дониелл Мален сделал две результативные передачи в первом тайме, ассистировав Рейндерсу и Тимберу. Греческая команда завершила первую половину встречи при счёте 0:5.

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После перерыва Тимбер на 59-й минуте оформил дубль. Дензел Думфрис отдал передачу в штрафную площадь, первоначально адресованную Коди Гакпо, однако мяч в ворота направил защитник «Арсенала».

Мален установил окончательный счёт

На 61-й минуте Думфрис вновь принял участие в атаке и ассистировал Малену, который забил седьмой мяч Нидерландов. До финального свистка счёт не изменился.

Согласно статистике матча, Нидерланды нанесли 17 ударов, 13 из них — в створ ворот. Греция пробила девять раз, но лишь один удар был точным. Владение мячом составило 52% у хозяев и 48% у гостей.

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