Papież Leon XIV nie wykluczył, że w przyszłości księżom katolickim zezwoli się na zawieranie małżeństw.

Oświadczył to 17 listopada podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu lecącego z Ameryki Południowej do Rzymu.

Jednocześnie papież nie planuje na razie zmiany zasad obowiązkowego celibatu, ponieważ jest to kwestia złożona i może spowodować rozłam wśród wiernych. Podkreślił, że obecnie dąży do uzdrawiania i jednoczenia ludzi.

Zwolennicy zniesienia celibatu uważają, że zezwolenie na wyświęcanie żonatych mężczyzn pomogłoby przezwyciężyć niedobór księży w niektórych regionach, zwłaszcza w Ameryce Południowej.

Kwestia ta była już omawiana podczas synodu watykańskiego poświęconego Amazonii w 2019 roku, jednak wówczas papież Franciszek nie wprowadził proponowanych zmian.

Źródło: RMF24.

Papież Leon XIV podczas wizyty we Francji ostrzegł, że rozwój sztucznej inteligencji może podważyć człowieczeństwo, jeśli maszyny będą miały coraz większy wpływ na codzienne życie ludzi. W przemówieniu wygłoszonym w Pałacu Elizejskim w Paryżu przed prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i dyplomatami papież poruszył również kwestie postępu naukowego, prawa do życia oraz praw człowieka, jak podaje serwis MyJoyOnline.

Papież Leon XIV podczas pierwszego dnia swojej wizyty we Francji skrytykował nową ustawę o pomocy w śmierci. W przemówieniu wygłoszonym w Pałacu Elizejskim stwierdził, że prawo do życia musi pozostać podstawą wszystkich innych praw człowieka.

Papież Lew XIV rozmawiał z Ukrainką przed wyjazdem ze szpitala do Watykanu. W sobotę, 17 października, papież opuścił Szpital Uniwersytecki im. Agostino Gemelli w Rzymie po obiedzie i powrócił do Watykanu.

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