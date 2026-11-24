Były prezydent Serbii Aleksandar Vučić oświadczył, że ogłosi strajk głodowy, jeśli zostanie aresztowany. Według niego może to wywołać masowe protesty, w których wezmą udział miliony ludzi.

Vučić oskarża swoich przeciwników politycznych – partię „Lista Studencka”, która zwyciężyła w przedterminowych wyborach – o dążenie do wyrządzenia krzywdy tym, których nienawidzą. Podkreślił również, że w przypadku zatrzymania rozpocznie strajk głodowy.

„A co wtedy zrobicie z milionem ludzi na ulicach, gdy tylko to się stanie? Nie jestem przecież Mariniką (Tepić) ani Boško (Obradovićem), którzy tylko gadają, jedzą ciastka wieczorem i owoce w ciągu dnia. Nie mam z tym żadnych problemów” – powiedział Vučić.

Vučić zaznaczył również, że 13 grudnia jego partia podejmie decyzję, czy weźmie udział w wyborach prezydenckich. On sam skłania się ku rezygnacji z udziału. Ponadto polityk oświadczył, że otrzymał groźbę śmierci od grupy przestępczej „Klan Vračarski”, jednak nie planuje zgłaszać się na policję z powodu braku zaufania do organów ścigania oraz dlatego, że wie, „dla kogo pracują ci ludzie” – podaje Nova.rs.

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