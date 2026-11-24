Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что объявит голодовку, если его арестуют. По его словам, это может спровоцировать массовые протесты, в которых примут участие миллионы людей.

Вучич обвиняет своих политических оппонентов — партию «Студенческий список», победившую на досрочных выборах, — в стремлении навредить тем, кого они ненавидят. Он также подчеркнул, что в случае задержания прибегнет к голодовке.

«И что вы тогда будете делать с миллионом людей на улицах, как только это произойдет? Я же не Мариника (Тепич) и не Бошко (Обрадович), которые только и делают, что разговаривают, едят пирожные вечером и фрукты днём. У меня с этим нет проблем», — сказал Вучич.

Также Вучич отметил, что 13 декабря его партия решит, будет ли она участвовать в президентских выборах. Сам он склоняется к отказу от участия. Кроме того, политик заявил, что получил угрозу убийством от преступной группировки «Врачарский клан», однако обращаться в полицию не планирует из-за недоверия к правоохранителям и потому, что знает, «на кого работают эти люди», сообщает Nova.rs.

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