Около пяти российских военных самолетов вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) над Восточным морем и приблизились к острову Уллин. Из-за угрозы возможного нарушения воздушного пространства Сеул впервые объявил предварительное воздушное предупреждение такого рода. Инцидент произошел рано утром во вторник, 24 ноября.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), около пяти российских военных самолетов рано утром вошли в зону идентификации противовоздушной обороны страны (KADIZ). Их заметили вблизи острова Уллин, где возникла угроза возможного нарушения территориального воздушного пространства.

Из-за вероятности вторжения JCS объявил воздушную тревогу над островом. В то же время, как уточнили военные, фактического нарушения воздушного пространства Южной Кореи не произошло.

В ответ на появление российской авиации южнокорейские Военно-воздушные силы подняли истребители, чтобы быть готовыми к возможному развитию ситуации.

«Российский военный самолёт приблизился к границе нарушения территориального воздушного пространства над островом Уллин, и мы превентивно объявили тревогу, чтобы обеспечить безопасность населения, поскольку потенциальное вторжение казалось неизбежным», — заявил пресс-секретарь JCS капитан Чан До-йон во время брифинга для прессы.

После инцидента Министерство обороны Южной Кореи вызвало военного атташе посольства России в Сеуле, чтобы выразить официальный протест.

Генеральный директор бюро международной политики министерства Ким Хак-джо выступил с резким протестом перед полковником Николаем Марченко. Он призвал Москву принять необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

По данным военных источников, российские самолеты на этот раз приблизились к острову Уллин даже ближе, чем во время предыдущего инцидента в марте прошлого года. Тогда российская авиация пролетела на расстоянии около 20 километров от внешнего края северного воздушного пространства острова.

В Южной Корее считают, что нарушение воздушного пространства могло произойти, если бы местные истребители не были оперативно подняты в воздух.

После развертывания южнокорейских F-15K российские самолеты изменили курс в сторону Японии и покинули зону, после чего полетели на север. В целом их пребывание в KADIZ длилось примерно 20 минут.

Этот случай стал первым, когда южнокорейские военные объявили предварительное воздушное предупреждение из-за возможного вторжения российских военных самолетов в воздушное пространство страны.

Инцидент вызвал беспокойство среди жителей острова Уллин из-за противоречивых сообщений экстренных служб.

Министерство внутренних дел разослало уведомление о воздушной тревоге, в котором говорилось о вторжении российского самолета в воздушное пространство Южной Кореи. Людей призвали эвакуироваться в подземные укрытия.

Впоследствии сообщение было уточнено. Тревога была отменена через три минуты после того, как российский самолет покинул опасный район.

Россия и Китай не признают юрисдикцию Южной Кореи над зоной KADIZ, аргументируя это отсутствием соответствующих оснований в международном праве.

Нынешний инцидент произошел всего через неделю после того, как несколько российских военных самолетов уже пролетали в этой зоне. Подобный случай также фиксировался в августе.

В июне почти 10 китайских и российских военных самолетов входили в KADIZ и покидали ее над восточными и южными водами Южной Кореи. Это происходило, вероятно, во время совместных воздушных учений двух стран.

Тогда Сеул через дипломатические каналы посольств выразил решительный протест Китаю и России в связи с несанкционированным входом их авиации в зону.

Один из самых серьезных случаев произошел в июле 2019 года. Тогда российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 неожиданно вошел в KADIZ над Восточным морем.

Российский самолёт дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи вблизи островов Токто, расположенных на крайнем востоке страны.

В ответ Сеул поднял в воздух истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Инцидент стал одним из самых напряжённых эпизодов противостояния вокруг воздушного пространства Южной Кореи с участием российской военной авиации.

Об этом пишет Yonhap.

Во вторник, 24 ноября, ранним утром несколько российских военных самолетов ненадолго вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи над Восточным морем. После подъема южнокорейских истребителей российские самолеты покинули эту зону.

До этого в Южной Корее истребители поднялись в воздух после того, как военные самолеты Российской Федерации — государства-агрессора — вошли в южнокорейскую зону идентификации противовоздушной обороны над Восточным морем и приблизились к острову Уллиндо. Нарушения воздушного пространства страны не было

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