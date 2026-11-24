Około pięciu rosyjskich samolotów wojskowych wkroczyło do strefy identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej (KADIZ) nad Morzem Wschodnim i zbliżyło się do wyspy Ulleung. W związku z zagrożeniem potencjalnego naruszenia przestrzeni powietrznej Seul po raz pierwszy ogłosił wstępne ostrzeżenie lotnicze tego typu. Do incydentu doszło wczesnym rankiem we wtorek, 24 listopada.

Według informacji Połączonego Komitetu Szefów Sztabów Korei Południowej (JCS) około pięciu rosyjskich samolotów wojskowych wczesnym rankiem wkroczyło do strefy identyfikacji obrony powietrznej tego kraju (KADIZ). Zostały one zauważone w pobliżu wyspy Ulleung, gdzie pojawiło się zagrożenie ewentualnego naruszenia terytorialnej przestrzeni powietrznej.

Ze względu na prawdopodobieństwo wtargnięcia JCS ogłosił alarm powietrzny nad wyspą. Jednocześnie, jak wyjaśniło wojsko, do faktycznego naruszenia przestrzeni powietrznej Korei Południowej nie doszło.

W odpowiedzi na pojawienie się rosyjskich samolotów południowokoreańskie Siły Powietrzne wysłały myśliwce, aby być gotowymi na ewentualny rozwój sytuacji.

„Rosyjski samolot wojskowy zbliżył się do granicy naruszenia terytorialnej przestrzeni powietrznej nad wyspą Ulleung, i prewencyjnie ogłosiliśmy alarm, aby zapewnić bezpieczeństwo ludności, ponieważ potencjalna inwazja wydawała się nieunikniona” – oświadczył rzecznik JCS, kapitan Chang Do-yon, podczas briefingu prasowego.

Po tym incydencie Ministerstwo Obrony Korei Południowej wezwało attaché wojskowego ambasady Rosji w Seulu, aby złożyć oficjalny protest.

Dyrektor generalny biura polityki międzynarodowej ministerstwa, Kim Hak-jo, złożył ostry protest wobec pułkownika Mykoły Marczenca. Wezwał Moskwę do podjęcia niezbędnych działań, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych przypadków.

Według źródeł wojskowych rosyjskie samoloty zbliżyły się tym razem do wyspy Ulleung nawet bardziej niż podczas poprzedniego incydentu w marcu ubiegłego roku. Wówczas rosyjskie samoloty przeleciały w odległości około 20 kilometrów od zewnętrznej granicy północnej przestrzeni powietrznej wyspy.

W Korei Południowej uważa się, że doszłoby do naruszenia przestrzeni powietrznej, gdyby lokalne myśliwce nie zostały natychmiast wysłane w powietrze.

Po wysłaniu południowokoreańskich F-15K rosyjskie samoloty zmieniły kurs w kierunku Japonii i opuściły strefę, po czym skierowały się na północ. Łącznie ich pobyt w KADIZ trwał około 20 minut.

Był to pierwszy przypadek, w którym południowokoreańskie siły zbrojne ogłosiły wstępne ostrzeżenie powietrzne w związku z możliwym wtargnięciem rosyjskich samolotów wojskowych do przestrzeni powietrznej kraju.

Incydent wywołał niepokój wśród mieszkańców wyspy Ulleung z powodu sprzecznych komunikatów służb ratowniczych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozesłało komunikat o alarmie powietrznym, w którym mowa była o wtargnięciu rosyjskiego samolotu do przestrzeni powietrznej Korei Południowej. Ludzi wezwano do ewakuacji do podziemnych schronów.

Później komunikat został doprecyzowany. Alarm odwołano trzy minuty po tym, jak rosyjski samolot opuścił niebezpieczny obszar.

Rosja i Chiny nie uznają jurysdykcji Korei Południowej nad strefą KADIZ, argumentując to brakiem odpowiednich podstaw w prawie międzynarodowym.

Obecny incydent miał miejsce zaledwie tydzień po tym, jak kilka rosyjskich samolotów wojskowych przeleciało już nad tym obszarem. Podobny przypadek odnotowano również w sierpniu.

W czerwcu prawie 10 chińskich i rosyjskich samolotów wojskowych wleciało do strefy KADIZ i opuściło ją nad wschodnimi i południowymi wodami Korei Południowej. Miało to miejsce prawdopodobnie podczas wspólnych ćwiczeń lotniczych obu krajów.

Wówczas Seul, korzystając z kanałów dyplomatycznych ambasad, złożył stanowczy protest wobec Chin i Rosji w związku z nieuprawnionym wkroczeniem ich lotnictwa do tej strefy.

Jeden z najpoważniejszych przypadków miał miejsce w lipcu 2019 roku. Wówczas rosyjski samolot dalekiego zasięgu do wykrywania i kierowania A-50 niespodziewanie wkroczył do strefy KADIZ nad Morzem Wschodnim.

Rosyjski samolot dwukrotnie naruszył przestrzeń powietrzną Korei Południowej w pobliżu wysp Tokto, położonych na skrajnym wschodzie kraju.

W odpowiedzi Seul wysłał w powietrze myśliwce, które oddały strzały ostrzegawcze. Incydent ten stał się jednym z najbardziej napiętych epizodów konfrontacji wokół przestrzeni powietrznej Korei Południowej z udziałem rosyjskiego lotnictwa wojskowego.

Informuje o tym agencja Yonhap.

We wtorek 24 listopada wczesnym rankiem kilka rosyjskich samolotów wojskowych na krótko wkroczyło do strefy identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej nad Morzem Wschodnim. Po wzbiciu się w powietrze południowokoreańskich myśliwców rosyjskie samoloty opuściły tę strefę.

Wcześniej w Korei Południowej myśliwce zostały wysłane w powietrze po tym, jak samoloty wojskowe Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — wkroczyły do południowokoreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej nad Morzem Wschodnim i zbliżyły się do wyspy Ulleungdo. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej kraju

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