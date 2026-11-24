约五架俄罗斯军用飞机进入韩国东部海域上空的防空识别区（KADIZ），并逼近乌林岛。 鉴于可能侵犯领空的威胁，首尔首次发布了此类预先空中警报。该事件发生于11月24日（星期二）清晨。

据韩国联合参谋本部（JCS）消息，清晨时分，约五架俄罗斯军用飞机进入该国防空识别区（KADIZ）。 这些飞机在乌林岛附近被发现，当时该地区面临领空可能遭侵犯的威胁。

鉴于可能发生入侵，JCS在该岛上空发布了空中警报。不过，军方澄清称，实际上并未发生侵犯韩国领空的情况。

为应对俄罗斯军机的出现，韩国空军出动了战斗机，以备应对局势可能的发展。

“一架俄罗斯军用飞机逼近了乌林岛领空的侵犯临界点， 鉴于潜在入侵似乎不可避免，我们为保障民众安全而预防性地拉响了警报，”联合参谋本部发言人张道永上尉在新闻发布会上表示。

事件发生后，韩国国防部召见俄罗斯驻首尔大使馆的武官，提出正式抗议。

该部国际政策局局长金学哲向尼古拉·马尔琴科上校提出了强烈抗议。他呼吁莫斯科采取必要措施，以防止此类事件再次发生。

据军方消息人士称，此次俄罗斯战机接近乌林岛的距离，甚至比去年3月发生的上一起事件时还要近。 当时，俄军飞机曾飞越该岛北部空域外缘约20公里处。

韩国方面认为，若非当地战斗机迅速升空，此次领空侵犯事件本可能发生。

在韩国F-15K战机出动后，俄方飞机改变航向飞往日本方向并离开该区域，随后向北飞行。总体而言，它们在韩国防空识别区（KADIZ）内的停留时间约为20分钟。

这是韩国军方首次因俄罗斯军机可能入侵该国领空而发布初步空中预警。

由于应急部门发布的消息相互矛盾，该事件在乌林岛居民中引发了不安。

内政部发布了空中警报通知，称一架俄罗斯飞机入侵了韩国领空。通知呼吁民众撤离至地下避难所。

随后，通知内容进行了更正。在俄罗斯飞机离开危险区域三分钟后，警报被解除。

俄罗斯和中国不承认韩国对KADIZ区域的管辖权，理由是国际法中缺乏相关依据。

此次事件发生之际，距离数架俄罗斯军机此前飞越该区域仅过去一周。8月也曾记录过类似事件。

6月，近10架中国和俄罗斯军机进入KADIZ，并从韩国东部和南部海域上空飞离该区域。这很可能是两国联合空军演习期间发生的情况。

当时，首尔通过大使馆的外交渠道，就两国军机未经许可进入该空域一事，向中国和俄罗斯提出了强烈抗议。

其中最严重的一起事件发生在2019年7月。当时，一架俄罗斯A-50远程雷达侦察与指挥机突然进入日本海上空的KADIZ。

该俄军飞机在位于韩国最东端的独岛附近两次侵犯了韩国领空。

作为回应，首尔方面出动战斗机升空，并进行了警告射击。该事件成为俄罗斯军用飞机参与的、围绕韩国领空对峙中最紧张的事件之一。

韩联社对此进行了报道。

11月24日星期二清晨，数架俄罗斯军机短暂进入韩国东海上空的防空识别区。 在韩国战斗机升空后，俄方飞机离开了该区域。

此前，在俄罗斯联邦军用飞机 ——一个侵略国——的军用飞机进入韩国位于东海上空的防空识别区并接近乌林岛后，韩国战机随即升空。韩国领空未遭侵犯

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