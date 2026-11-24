Во время встречи с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве Владимир Путин продемонстрировал документы об участии деда Кушнера в партизанском движении во время Холокоста. По данным СМИ, американский представитель воспринял это как попытку убедить его в том, что у России и США якобы есть общее прошлое борьбы с нацизмом.

Об этом сообщают New York Magazine и The Daily Beast.

По информации New York Magazine, Путин достал архивные материалы, в которых описывалось партизанское сопротивление деда Кушнера. Американец, как отмечает издание, расценил этот жест как тонкий намек на то, что у семей был общий враг.

The Daily Beast, в свою очередь, пишет, что таким образом российский лидер пытался создать впечатление, будто Москва и Вашингтон находятся на одной стороне в вопросе войны против Украины.

Дед Джареда Кушнера Йозеф Берковиц действительно был участником партизанского движения. Во время Холокоста он сбежал из нацистского лагеря принудительного труда и вместе с братьями и сестрами скрывался в лесах на территории современной Беларуси. Впоследствии Берковиц присоединился к еврейскому сопротивлению, участники которого нападали на немецкие войска и помогали евреям скрываться.

В 1943 году он женился на Рэй, бабушке Кушнера, которая сбежала из гетто на западе Беларуси. В 1949 году супруги переехали в США.

Источники: New York Magazine, The Daily Beast

После переговоров с Путиным Виткофф и Кушнер встретились с Зеленским.

Очередной раунд дипломатических контактов по вопросу прекращения войны в Украине не привёл к прорыву. После двухдневных переговоров в Абу-Даби специальные посланники президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Беседа длилась около двух часов.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил об определенном прогрессе и выразил надежду на объявление о следующем раунде переговоров.

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