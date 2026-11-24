在莫斯科与美国特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳会晤时，弗拉基米尔·普京出示了关于库什纳祖父在大屠杀期间参与游击运动的文件。 据媒体报道，这位美国代表将此视为一种试图说服他的做法，即俄罗斯和美国在反纳粹斗争中拥有共同的历史。

《纽约杂志》和《每日野兽》均对此进行了报道。

据《纽约杂志》报道，普京出示了档案资料，其中记载了库什纳祖父参与游击抵抗的事迹。该刊指出，这位美国代表将这一举动视为一种微妙的暗示，即两家曾有过共同的敌人。

《每日野兽》则指出，俄罗斯领导人此举意在营造一种印象，即在针对乌克兰的战争问题上，莫斯科和华盛顿站在同一阵线。

贾里德·库什纳的祖父约瑟夫·伯科维茨确实曾参与游击运动。在大屠杀期间，他从纳粹强迫劳动营逃脱，并与兄弟姐妹们一起藏身于现今白俄罗斯境内的森林中。 后来，伯科维茨加入了犹太抵抗组织，该组织的成员袭击德国军队，并帮助犹太人藏身。

1943年，他与库什纳的祖母蕾伊结婚，蕾伊曾从白俄罗斯西部的隔都逃出。1949年，这对夫妇移居美国。

来源：《纽约杂志》、《每日野兽》

与普京会谈后，维特科夫和库什纳会见了泽连斯基。

关于结束乌克兰战争的又一轮外交接触未取得突破。 在阿布扎比进行为期两天的谈判后，美国总统特使史蒂芬·维特科夫和贾里德·库什纳在莫斯科会见了弗拉基米尔·普京。会谈持续了约两小时。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫在与弗拉基米尔·普京会晤后表示，双方取得了一定进展，并希望能够宣布下一轮谈判的安排。

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