Папа Римський Лев XIV поспілкувався з українкою перед поверненням до Ватикану

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Папа Римський Лев XIV поспілкувався з українкою перед від’їздом з лікарні до Ватикану. У суботу, 17 жовтня, понтифік залишив Університетську лікарню імені Агостіно Джемеллі в Римі після обіду та повернувся до Ватикану.

Перед поверненням до Ватикану, Лев XIV подякував персоналу та отримав букети квітів і різні подарунки на десятому поверсі лікарні, де розташовувалася його палата.

Перед тим, як безпосередньо вже сісти до автомобіля, він на кілька хвилин затримався біля української дівчинки Варвари, з якою він зустрівся 31 грудня минулого року на площі Святого Петра.

Тоді вона готувалася до операції, і Папа обійняв її та підбадьорив.

Сьогодні, 17 жовтня, Варвара одужала і приїхала з Турина, щоб подякувати та побажати швидкого одужання Папі Римському.

Завтра, у неділю, 18 жовтня, Папа Лев XIV очолить молитву «Ангел Господній» з Апостольського палацу.

Про це повідомляє Vatican News.

Раніше Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

До цього представник Папи Римського відвідав у Росії українських військовополонених.

Папа Римський Лев XIV заявив, що сторони переговорів щодо завершення війни мають бути готовими поступитися окремими позиціями заради досягнення миру. Про це він сказав 28 вересня під час виступу перед європейськими лідерами у французькому Меці.

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