Папа Римский Лев XIV пообщался с украинкой перед возвращением в Ватикан

Папа Римский Лев XIV пообщался с украинкой перед отъездом из больницы в Ватикан. В субботу, 17 октября, понтифик покинул Университетскую больницу имени Агостино Джемелли в Риме после обеда и вернулся в Ватикан.

Перед возвращением в Ватикан Лев XIV поблагодарил персонал и получил букеты цветов и различные подарки на десятом этаже больницы, где располагалась его палата.

Перед тем, как сесть в автомобиль, он на несколько минут задержался возле украинской девочки Варвары, с которой встретился 31 декабря прошлого года на площади Святого Петра.

Тогда она готовилась к операции, и Папа обнял её и подбодрил.

Сегодня, 17 октября, Варвара выздоровела и приехала из Турина, чтобы поблагодарить и пожелать скорейшего выздоровления Папе Римскому.

Завтра, в воскресенье, 18 октября, Папа Лев XIV возглавит молитву «Ангел Господень» из Апостольского дворца.

Об этом сообщает Vatican News.

Ранее Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

До этого представитель Папы Римского посетил в России украинских военнопленных.

Папа Римский Лев XIV заявил, что стороны переговоров о прекращении войны должны быть готовы пойти на уступки по отдельным позициям ради достижения мира. Об этом он сказал 28 сентября во время выступления перед европейскими лидерами во французском Меце.

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