На ежегодной встрече Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) в Хобарте, Австралия, посол Украины Василий Мирошниченко заявил, что украинский ученый Леонид Пшеничнов находится в российском заключении более года. Как сообщает ABC News, посол сказал, что 71-летнего ученого удерживают в Симферополе, а состояние его здоровья вызывает серьезную обеспокоенность.

Задержание в оккупированном Крыму

Леонида Пшеничнова задержали в сентябре 2025 года в Крыму, временно оккупированном Россией и являющемся частью Украины, накануне прошлогодней встречи CCAMLR. Россия, государство-агрессор, обвинила его в государственной измене из-за исследований, поддерживавших природоохранные меры в Антарктике.

В документе об аресте, с которым ознакомилось ABC News, указывалось, что такие меры могли нанести ущерб российскому промыслу криля. В документе также говорилось о якобы утрате возможности добывать нефтяные ресурсы в этом районе, хотя добыча полезных ископаемых в Антарктике запрещена Договором об Антарктике.

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Призыв к освобождению

Мирошниченко отметил, что Пшеничнов представлял Украину в CCAMLR с 1996 года. По словам посла, обвинения основаны на научной работе ученого как члена украинской делегации и на документах, представленных Украиной комиссии.

Посол призвал членов CCAMLR поддержать требование о немедленном и безусловном освобождении Пшеничнова, а также прекращении российской войны против Украины. Во время прошлогодней встречи CCAMLR Австралия выразила серьезную обеспокоенность арестом ученого.

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