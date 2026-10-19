在澳大利亚霍巴特举行的南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）年度会议上，乌克兰大使瓦西里·米罗什尼琴科表示，乌克兰科学家列昂尼德·普谢尼奇诺夫已被俄罗斯拘押超过一年。据ABC新闻报道，这位大使称，这名71岁的科学家被关押在辛菲罗波尔，其健康状况令人严重担忧。

在被占领的克里米亚遭拘留

列昂尼德·普谢尼奇诺夫于2025年9月在克里米亚被拘留。克里米亚是乌克兰的一部分，目前被俄罗斯暂时占领；此次拘留发生在去年的CCAMLR会议之前。俄罗斯这一侵略国指控他犯有叛国罪，原因是其研究支持了南极的自然保护措施。

ABC新闻查阅的一份逮捕文件称，此类措施可能损害俄罗斯的磷虾捕捞业。文件还提到，据称将失去在该地区开采石油资源的机会，尽管《南极条约》禁止在南极开采矿产资源。

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呼吁释放

米罗什尼琴科指出，普谢尼奇诺夫自1996年以来一直在CCAMLR代表乌克兰。这位大使表示，相关指控基于该科学家作为乌克兰代表团成员开展的科研工作，以及乌克兰向委员会提交的文件。

大使呼吁CCAMLR成员支持立即无条件释放普谢尼奇诺夫的要求，并呼吁结束俄罗斯对乌克兰的战争。在去年的CCAMLR会议期间，澳大利亚对这名科学家被捕表示严重关切。

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