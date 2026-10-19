在亚美尼亚埃里温，联合国《生物多样性公约》第十七次缔约方大会——COP17——的与会者本周正在评估遏制生物多样性丧失的进展。联合国报告草案显示，各国目前未以适当速度推进《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的23项目标中的22项，《日本时报》报道。

首次对相关协议进行大型审查

COP17是首次对2022年达成的协议落实情况进行大规模审查。该框架规定，到2030年保护30%的陆地和海洋区域。估计显示，全球到该期限可能将保护约27.5%的陆地，但遏制生物多样性丧失所需的其他任务严重落后于进度。

科学家关注的问题包括农药使用、不可持续捕捞以及对损害自然活动的补贴。生态系统退化威胁着全球的粮食生产、水安全和经济稳定。

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资金与有害补贴

联合国称，包括巴西和中国在内的144个国家已制定行动计划。与此同时，在埃里温举行的为期两周的谈判期间，核心问题之一将是谁应支付以及应支付多少，以实现300亿美元公共资金的目标。总体目标是到2030年每年至少筹集2000亿美元。

与会者还将讨论对每年规模达5000亿美元、用于损害自然活动的补贴进行改革。各国政府被建议在两年内确定并重新引导最有害的激励措施——其中包括鼓励农民砍伐热带森林的措施，或国家对合成肥料和化学农药提供的折扣。

另一个议题将是通过2025年设立的Cali Fund让企业参与。该基金旨在让使用生物样本数字数据库的制药、化妆品和商业农业企业参与自然保护融资。与会者仍需就资金在各国和原住民社区之间的分配机制，以及企业缴款原则达成一致。

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