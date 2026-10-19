W Erywaniu w Armenii uczestnicy 17. Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej — COP17 — oceniają w tym tygodniu postępy w powstrzymywaniu utraty bioróżnorodności. Projekt raportu ONZ wykazał, że kraje obecnie nie posuwają się w odpowiednim tempie, aby zrealizować 22 z 23 celów globalnych ram różnorodności biologicznej z Kunmingu-Montrealu, informuje The Japan Times.

Pierwszy duży przegląd porozumień

COP17 jest pierwszym zakrojonym na szeroką skalę przeglądem realizacji porozumień zawartych w 2022 roku. Ramy zakładają ochronę 30% obszarów lądowych i morskich do 2030 roku. Według szacunków świat prawdopodobnie zapewni ochronę około 27,5% lądów do tego terminu, jednak inne zadania niezbędne do powstrzymania utraty bioróżnorodności są znacznie opóźnione.

Wśród problemów wskazywanych przez naukowców są stosowanie pestycydów, niezrównoważone rybołówstwo oraz subsydia dla działalności szkodliwej dla przyrody. Degradacja ekosystemów zagraża produkcji żywności, bezpieczeństwu wodnemu i stabilności gospodarczej na świecie.

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Finansowanie i szkodliwe subsydia

Według ONZ 144 kraje, w tym Brazylia i Chiny, opracowały już plany działania. Jednocześnie jedną z kluczowych kwestii podczas dwutygodniowych negocjacji w Erywaniu będzie to, kto i ile powinien zapłacić, aby osiągnąć cel 30 mld dolarów finansowania publicznego. Ogólny cel zakłada zmobilizowanie co najmniej 200 mld dolarów rocznie do 2030 roku.

Uczestnicy będą również omawiać reformę subsydiów w wysokości 500 mld dolarów rocznie dla działalności szkodliwej dla przyrody. Rządom proponuje się, aby w ciągu dwóch lat określiły i przekierowały najbardziej szkodliwe zachęty — w tym te, które skłaniają rolników do wycinania lasów tropikalnych, lub państwowe zniżki na nawozy syntetyczne i pestycydy chemiczne.

Osobnym tematem będzie udział biznesu za pośrednictwem funduszu Cali Fund, utworzonego w 2025 roku. Ma on włączyć do finansowania ochrony przyrody firmy wykorzystujące cyfrowe bazy danych próbek biologicznych w farmaceutyce, kosmetyce i komercyjnym rolnictwie. Uczestnicy muszą jeszcze uzgodnić mechanizmy podziału środków między kraje i społeczności tubylcze, a także zasady wpłat firm.

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