В Ереване, Армения, участники 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии — COP17 — на этой неделе оценивают прогресс в остановке утраты биоразнообразия. Проект доклада ООН показал, что страны сейчас не продвигаются надлежащими темпами для выполнения 22 из 23 целей Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы, сообщает The Japan Times.

Первая крупная проверка договоренностей

COP17 является первым масштабным обзором выполнения договоренностей, достигнутых в 2022 году. Рамочная программа предусматривает защиту 30% суши и морских акваторий к 2030 году. По оценкам, мир, вероятно, обеспечит охрану около 27,5% суши к этому сроку, однако другие задачи, необходимые для остановки утраты биоразнообразия, существенно отстают от графика.

Среди проблем, на которые обращают внимание ученые, — использование пестицидов, неустойчивое рыболовство и субсидии для деятельности, наносящей вред природе. Деградация экосистем угрожает производству продовольствия, водной безопасности и экономической стабильности во всем мире.

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Финансирование и вредные субсидии

По данным ООН, 144 страны, в том числе Бразилия и Китай, уже разработали планы действий. В то же время одним из центральных вопросов в ходе двухнедельных переговоров в Ереване будет то, кто и сколько должен платить для достижения цели в 30 млрд долларов государственного финансирования. Общая цель предусматривает мобилизацию не менее 200 млрд долларов ежегодно к 2030 году.

Участники также обсудят реформу субсидий объемом 500 млрд долларов в год для видов деятельности, наносящих вред природе. Правительствам предлагают в течение двух лет определить и перенаправить наиболее вредные стимулы — в частности, те, которые поощряют фермеров вырубать тропические леса, или государственные скидки на синтетические удобрения и химические пестициды.

Отдельной темой станет участие бизнеса через фонд Cali Fund, созданный в 2025 году. Он должен привлечь к финансированию охраны природы компании, использующие цифровые базы данных биологических образцов в фармацевтике, косметике и коммерческом сельском хозяйстве. Участникам еще предстоит согласовать механизмы распределения средств между странами и коренными общинами, а также принципы взносов компаний.

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