Країни відстають у виконанні 22 із 23 природоохоронних цілей — The Japan Times

У Єревані, Вірменія, учасники 17-ї Конференції сторін Конвенції ООН про біологічне різноманіття — COP17 — цього тижня оцінюють прогрес у припиненні втрати біорізноманіття. Проєкт звіту ООН засвідчив, що країни наразі не рухаються належними темпами для виконання 22 із 23 цілей Куньмінсько-Монреальської глобальної рамкової програми, повідомляє The Japan Times.

Перша велика перевірка домовленостей

COP17 є першим масштабним оглядом виконання домовленостей, укладених у 2022 році. Рамкова програма передбачає захист 30% суходолу та морських акваторій до 2030 року. За оцінками, світ, імовірно, забезпечить охорону близько 27,5% суходолу до цього терміну, однак інші завдання, необхідні для зупинення втрати біорізноманіття, істотно відстають від графіка.

Серед проблем, на які звертають увагу науковці, — використання пестицидів, нестале рибальство та субсидії для діяльності, що шкодить природі. Деградація екосистем загрожує виробництву продовольства, водній безпеці та економічній стабільності у світі.

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Фінансування та шкідливі субсидії

За даними ООН, 144 країни, зокрема Бразилія і Китай, уже розробили плани дій. Водночас під час двотижневих переговорів у Єревані одним із центральних питань буде те, хто і скільки має сплачувати для досягнення цілі у 30 млрд доларів державного фінансування. Загальна мета передбачає мобілізацію щонайменше 200 млрд доларів щороку до 2030 року.

Учасники також обговорюватимуть реформу субсидій обсягом 500 млрд доларів на рік для видів діяльності, що завдають шкоди природі. Урядам пропонують упродовж двох років визначити та перенаправити найбільш шкідливі стимули — зокрема ті, що заохочують фермерів вирубувати тропічні ліси, або державні знижки на синтетичні добрива й хімічні пестициди.

Окремою темою стане участь бізнесу через фонд Cali Fund, створений у 2025 році. Він має залучати до фінансування охорони природи компанії, які використовують цифрові бази даних біологічних зразків у фармацевтиці, косметиці та комерційному сільському господарстві. Учасникам ще належить погодити механізми розподілу коштів між країнами та корінними громадами, а також принципи внесків компаній.

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