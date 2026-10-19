意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼周一在米兰发生两天骚乱后，正与安全部门负责人举行会议。据ANSA English报道，骚乱造成的损失估计超过5亿欧元。

打砸抢劫与警方冲突

骚乱始于周六一场因生活成本危机而举行的示威活动，并持续至周日。一群群年轻人，其中许多人身穿连帽衫和黑色服装，在商店和超市附近聚集，砸碎橱窗，抢劫商业场所，随后迅速散去。

骚乱参与者还与警方发生冲突，向执法人员投掷石块、瓶子和照明弹。超过200人被拘留，其中80%为未成年人。ANSA指出，这些事件让人想起法国发生的暴力事件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府回应与政治争议

骚乱发生在周五高中生反政府抗议活动之后，这些抗议在意大利多个城市伴随着事件。梅洛尼承诺，她的政府将使用新工具来制止制造混乱的人。

副总理兼交通部长马泰奥·萨尔维尼所属的联盟党呼吁，将在可能出现问题的活动前预防性拘留已知滋事者的措施扩大至未成年人。内政部长马泰奥·皮安特多西指责米兰市长朱塞佩·萨拉持左翼观点，此前萨拉表示，警方人数不足以防止骚乱。

执政联盟各党还指责反对派没有以足够坚定的态度谴责暴力。民主党领导人埃莉·施莱因回应称，她的政治力量始终谴责暴力，并表示政府不应利用这些事件压制全国各地数千名和平抗议者的声音，他们因无法谋生而进行抗议。

关注我们在