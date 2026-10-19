苏丹军方表示，在该国东南部的青尼罗州击退了快速支援部队（RSF）及其盟友苏丹人民解放运动（北方）（SPLM-N）发动的地面袭击。与此同时，军方消息人士称，在喀土穆以东、首都国际机场附近拦截了无人机。

青尼罗州的战斗

据阿纳多卢通讯社报道，苏丹军队第14步兵师表示，挫败了RSF和SPLM-N对青尼罗州南部地区阿尔巴拉卡的袭击。

该师称，其部队给袭击者造成了重大人员和装备损失，并阻止其向军队阵地推进。军方还称，数辆军用车辆被摧毁，进攻部队在火力下撤退。截至发稿时，RSF和SPLM-N尚未就这些说法发表评论。

近几周，RSF和SPLM-N袭击多个地区后，青尼罗州的军事紧张局势加剧。

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喀土穆机场附近的无人机

此外，军方消息人士告诉该通讯社，苏丹防空部队在喀土穆以东、国际机场附近拦截了RSF发动的无人机袭击。消息人士称，所有无人机均被击落，但未说明具体数量。

目击者称，10月19日上午，喀土穆东部上空发生爆炸。社交媒体上也流传着一架无人机飞越苏丹首都的视频。苏丹官方当局和RSF均未就此次袭击的报道单独发表评论。

苏丹军队与RSF之间的战争自2023年4月以来一直持续。这场冲突源于双方对将该准军事组织整合进武装部队的分歧，已造成数万人死亡，并迫使约1300万人离开家园。

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