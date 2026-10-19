Суданская армия заявила об отражении наземной атаки Сил быстрого реагирования (RSF) и их союзника — Народно-освободительного движения Судана — Север (SPLM-N) — в штате Голубой Нил на юго-востоке страны. В то же время военные источники сообщили о перехвате беспилотников к востоку от Хартума, недалеко от международного аэропорта столицы.

Бои в штате Голубой Нил

Как сообщает Anadolu Agency, 14-я пехотная дивизия суданской армии заявила, что сорвала атаку RSF и SPLM-N на район Аль-Барака в южном секторе штата Голубой Нил.

По утверждению дивизии, ее подразделения нанесли атакующим значительные потери в живой силе и технике и не позволили им продвинуться к армейским позициям. Военные также заявили об уничтожении нескольких военных машин и отступлении атакующих сил под огнем. RSF и SPLM-N на момент публикации не комментировали эти заявления.

В последние недели в штате Голубой Нил усилилась военная напряженность после атак RSF и SPLM-N на несколько районов.

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Беспилотники возле аэропорта Хартума

Отдельно военные источники сообщили агентству, что суданская противовоздушная оборона перехватила атаку беспилотников RSF к востоку от Хартума, возле международного аэропорта. По их словам, все дроны были сбиты, однако их количество не уточняется.

Очевидцы рассказали о взрывах в небе над восточной частью Хартума утром 19 октября. В социальных сетях также распространялись видео с беспилотником над суданской столицей. Официальные власти Судана и RSF отдельно не комментировали сообщения об этой атаке.

Война между суданской армией и RSF продолжается с апреля 2023 года. Конфликт, начавшийся из-за разногласий относительно интеграции военизированной группировки в вооруженные силы, унес десятки тысяч жизней и вынудил около 13 миллионов человек покинуть свои дома.

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