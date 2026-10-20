Видео: Конгрессмен Джим Хаймс обвинил Трампа в поддержке РФ и призвал помочь Украине

Конгрессмен США Джим Хаймс заявил, что пришло время признать, что Дональд Трамп поддержал победу России в войне против Украины. Он призвал Конгресс взять на себя ответственность и принять законодательные решения, которые гарантируют Киеву дальнейшую помощь и доступ к спутниковой связи Starlink.

По мнению Гаймса, Конгресс должен действовать самостоятельно, чтобы поддержка Украины не зависела исключительно от позиции президента США. Для этого он предлагает принять законопроект, имеющий достаточную поддержку, чтобы в случае президентского вето законодатели могли его преодолеть.

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Заявление конгрессмена прозвучало на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Киевом по поводу военной помощи, обмена разведывательными данными и доступа украинских военных к спутниковым системам связи. В этом контексте Владимир Зеленский планировал обсудить с США ряд проблем.

Позже Зеленский призвал сенаторов США оказать давление на Трампа в вопросах оружия и разведданных для Украины.

Ранее сообщалось, что обмен разведданными между США и Украиной полностью возобновлен.

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