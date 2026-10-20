Государственный департамент США заявил, что администрация Дональда Трампа во время его второго срока аннулировала более 300 тысяч виз, выданных иностранным гражданам. Ведомство также утверждает, что делает это быстрее, чем любая предыдущая администрация, сообщает Al Jazeera.

Основания для аннулирования

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт написал в социальной сети X, что решения касались иностранцев, находящихся в США по визам и, по утверждению ведомства, нарушивших закон, совершивших мошенничество или представлявших угрозу национальной безопасности.

По словам Пиготта, администрация придерживается нулевой терпимости к владельцам виз, которые нарушают закон, совершают мошенничество или подрывают национальную безопасность США. Он добавил, что власти продолжат меры по защите границ и национальной безопасности страны.

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Усиление визового контроля

В августе число аннулированных виз превысило 175 тысяч. В январе Госдепартамент сообщал о более чем 100 тысячах отменённых виз и называл этот показатель рекордным на тот момент.

Администрация также ужесточила правила выдачи виз, включая проверку активности в социальных сетях и расширенный скрининг. Правозащитники и эксперты по правам человека критиковали такую практику, заявляя, что она угрожает свободе слова, напоминает слежку и избирательно направлена против иммигрантов.

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