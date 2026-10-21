Аудиторская служба Кипра предупредила, что разрешения на застройку с отступлениями от утвержденных градостроительных планов рискуют превратиться в правило, а не исключение. В специальном отчете ведомство, анализировавшее процедуры за 2020–2023 годы, также указало на риск ретроспективной легализации объектов, возведенных без необходимых разрешений, сообщает Cyprus Mail.

Генеральный аудитор Андреас Папаконстантину подчеркнул, что механизм отступления от планов создавался для исключительных обстоятельств, а не как параллельная система планирования или способ обходить установленные правила. За период проверки рассмотрели 633 заявления о таких исключениях. В частности, 259 заявлений касались строительства частных домов, из них одобрили 139.

Риски для сельскохозяйственных земель

В службе предостерегли, что разрешение на строительство жилья за пределами определенных границ застройки может подорвать последовательность градостроительной политики и защиту сельскохозяйственных земель. Папаконстантину отметил, что один дом за пределами зоны застройки может стать аргументом для второго и третьего, а градостроительная система будет постепенно ослабевать из-за накопления исключений.

Проверка выявила задержки с рассмотрением заявлений, противоречия в принятии решений и случаи несоблюдения градостроительных правил. Критерии оценки заявлений были сформулированы широко, что допускало различные толкования. В то же время расхождения между рекомендациями органов планирования и Совета Symepa по рассмотрению отступлений от планов не всегда должным образом обосновывались.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отдельно аудиторы рассмотрели случай дома, построенного без разрешения на высококачественных сельскохозяйственных землях в пределах ирригационной схемы в округе Фамагуста. Согласно выводу службы, ключевые утверждения, которыми обосновывали положительную рекомендацию, не были достаточно проверены.

Решения вопреки рекомендациям

Среди примеров в отчете есть помещение в промышленной зоне округа Ларнака, разрешенное для использования в качестве склада, но фактически используемое как супермаркет. Заявления об изменении назначения объекта отклоняли в 2012 и 2014 годах, а также выдали два предписания об устранении нарушений. Несмотря на рекомендацию органа планирования отклонить новое заявление, Symepa предложила предоставить временное разрешение на четыре года, которое одобрил Кабинет министров. На момент подготовки отчета супермаркет, по данным аудиторов, продолжал работать, хотя заявитель не завершил процедуры для получения временного разрешения.

В 2020–2023 годах Symepa отступила от рекомендаций органов планирования в 90 из 627 дел, или в 14,35% случаев. В 2023 году этот показатель вырос до 21,4%. Средняя продолжительность рассмотрения заявлений составляла от 25 до 31 месяца, хотя часть дел завершали менее чем за три месяца, а отдельные рассматривали более десяти лет.

Читай нас в