В США демократы имеют преимущество над республиканцами в 10 процентных пунктов в преддверии промежуточных выборов 2026 года. Согласно опросу CNN/SSRS, 49% респондентов заявили, что проголосовали бы за кандидата от Демократической партии в своем избирательном округе, тогда как 39% выбрали бы республиканца.

Результаты опроса

Как сообщает The Hill, это самый большой разрыв в данном опросе со времени непосредственно перед выборами 2020 года. Демократы получили значительную поддержку среди традиционных групп своего электората: преимущество партии среди темнокожих респондентов составило 70 пунктов, а среди латиноамериканцев — 40 пунктов.

Среди участников опроса, назвавших экономику главной проблемой, 46% отдали предпочтение демократам, а 37% — Республиканской партии. Респонденты также чаще считали демократов партией, лучше способной справиться с экономической ситуацией и стоимостью жизни.

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Оценки контроля над Конгрессом

На вопрос о возможном возвращении демократами контроля над Конгрессом 41% опрошенных ответили, что стране от этого станет лучше. Еще 37% считали, что ситуация ухудшится, а 22% не ожидали изменений.

Аналитический проект Sabato’s Crystal Ball сместил 28 гонок в Палату представителей в сторону демократов. По совокупности гонок, которые проект оценивает как безопасные, вероятные или такие, где одна из партий имеет преимущество, его прогнозы отводят демократам более 218 мест, необходимых для большинства.

Партнер The Hill, Decision Desk HQ, оценил вероятность возвращения демократами контроля над Палатой представителей в 77%, а над Сенатом — в 55%. Опрос также зафиксировал рейтинг одобрения президента Дональда Трампа на уровне 32% — рекордно низкий показатель в исследовании. Исследование проводилось 15–18 октября среди 1701 респондента; погрешность составляет 2,9 процентного пункта.

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