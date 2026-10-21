В Испании ультраправая партия «Каталанский альянс» (Aliança Catalana) набирает поддержку на фоне антимигрантских и антимусульманских настроений в Каталонии. Согласно опросам, на следующих региональных выборах в 2028 году она может стать второй политической силой региона после социалистов, сообщает Al Jazeera.

Партия поддерживает независимость Каталонии и выступает за ужесточение миграционной политики. Она представляет ислам как угрозу для общества. «Каталанский альянс» получает часть поддержки избирателей, которые ранее голосовали за другие сепаратистские силы — «Вместе за Каталонию» и «Республиканские левые Каталонии». Эти партии были среди участников неудачной попытки отделения региона от Испании в 2017 году.

Прогноз опроса

Опрос для газеты El Mundo, обнародованный в сентябре, показал, что если бы выборы состоялись тогда, «Каталанский альянс» мог бы получить 25–28 мест в парламенте Каталонии и 16,7% голосов. В настоящее время у партии всего два депутата в региональном парламенте.

Согласно этому исследованию, социалисты остались бы крупнейшей партией с поддержкой 23,3%, но потеряли бы 10 мандатов и получили бы 19–22 места. Другие партии, поддерживающие независимость Каталонии, также потеряли бы поддержку избирателей.

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Опасения мусульманской общины

Лидер «Каталанского альянса» Сильвия Орриолс также является мэром Риполя. По данным Al Jazeera, после нападения в Барселоне в 2017 году она стала решительно настроенной против мусульман. Именно в Риполе члены ячейки планировали нападение, в результате которого погибли 16 человек.

По данным Союза исламских федераций Испании, в стране проживают 2,4 млн мусульман, а крупнейшая община находится в Каталонии. Эксперт по вопросам ислама Университета Комплутенсе в Мадриде Хуан Игнасио Кастьен Маэстро заявил, что мусульманских мигрантов все чаще связывают с жилищным кризисом, безработицей и другими общественными проблемами.

Национальный институт статистики Испании сообщает, что около пятой части почти 50-миллионного населения страны родилось за ее пределами. Самые многочисленные группы по гражданству — колумбийцы, венесуэльцы и марокканцы.

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